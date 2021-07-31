ФИФА и УЕФА не признали федерацию футбола Страны Басков независимым членом организаций
Федерация футбола Страны Басков не смогла добиться независимости от Испании.
Как сообщает Marca, УЕФА и ФИФА отклонили просьбу баскской федерации, ссылаясь на то, что такие действия не соответствуют правилам организации.
Напомним, что ранее глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес также не признал независимость баскской федерации.
Отмечается, что теперь баскская федерация сможет обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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|20
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
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