США - победитель Кубка КОНКАКАФ
Фото: твиттер сборной США
В финальном матче Кубка КОНКАКАФ сборная США одержала победу над Мексикой.
Отметим, что США стали 7-кратным победителем турнира, у Мексики 11 побед.
В прошлом розыгрыше, который проходил в 2019 году, Мексика была сильнее США.
США - Мексика 1:0
Гол: Робинсон, 117 - 1:0.
США: Тернер, Белло (Вайнс, 65), Кэннон (Мур, 65), Робинсон, Уильямсон (Бусио, 87), Сэндс, Льетхет (Ролдан, 66), Акоста, Арриола (Джоаккини, 87), Хопп (Кесслер, 120), Зардес.
Мексика: Талавера, Араухо, Родригес, Морено (Сальседо, 44; Сепульведа, 105), Альварес, Дос Сантос (Гутьеррес, 76), Гальярдо, Пинеда (Писарро, 76), Эррера, Корона (Родригес, 90), Фунес Мори (Пулидо, 105).
Читайте также: "Лилль" победил ПСЖ и завоевал Суперкубок Франции. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Нагельсманн высказался о будущем Горетцки
-
УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге
-
Кавазашвили: "Карпин гнобил Дзюбу в "Спартаке", за что Артем должен перед ним извиняться?"
-
Агент Пьянича готовится к переговорам с "Ювентусом"
-
Геркус прокомментировал переход Крыховяка в "Краснодар"
-
Депутат Игонин отреагировал на возможный переход Белотти в "Зенит"
-
Зинченко стал отцом
-
Стало известно, когда Кайо Жорже прибудет в Турин для подписания контракта с "Ювентусом"
-
Почеттино отказался отвечать на вопрос о Погба
-
Грилиш прервал отпуск ради переговоров с "Манчестер Сити"
-
Гончаренко высказался о трансферах "Краснодара"
-
1
ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе
-
Флоренци близок к уходу из "Ромы"
-
Роналдиньо прокомментировал победу Месси на Кубке Америки
-
Семак стал рекордсменом "Зенита"
-
США - победитель Кубка КОНКАКАФ
-
1
Бензема отклонил новый контракт "Реала"
-
"Тоттенхэм" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
1
"Ростов" недоволен судейством в матче с "Зенитом"
-
Почеттино высказался о поражении в Суперкубке Франции