США - победитель Кубка КОНКАКАФ

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США - победитель Кубка КОНКАКАФФото: твиттер сборной США

В финальном матче Кубка КОНКАКАФ сборная США одержала победу над Мексикой.

Отметим, что США стали 7-кратным победителем турнира, у Мексики 11 побед.

В прошлом розыгрыше, который проходил в 2019 году, Мексика была сильнее США.

США - Мексика 1:0

Гол: Робинсон, 117 - 1:0.

США: Тернер, Белло (Вайнс, 65), Кэннон (Мур, 65), Робинсон, Уильямсон (Бусио, 87), Сэндс, Льетхет (Ролдан, 66), Акоста, Арриола (Джоаккини, 87), Хопп (Кесслер, 120), Зардес.

Мексика: Талавера, Араухо, Родригес, Морено (Сальседо, 44; Сепульведа, 105), Альварес, Дос Сантос (Гутьеррес, 76), Гальярдо, Пинеда (Писарро, 76), Эррера, Корона (Родригес, 90), Фунес Мори (Пулидо, 105).

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