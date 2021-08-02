Семак стал рекордсменом "Зенита"
Фото: инстаграм Сергея Семака
Наставник "Зенита" Сергей Семак побил рекорд клуба в матче с "Ростовом" (4:2).
Сообщается, что эта победа стала для Семака 80-й во главе питерского клуба. Для этого ему понадобился 131 матч, что является рекордным показателем.
Ранее Лучано Спаллетти добыл 85 побед за 135 игр, Павел Садырин за 160 игр, Юрий Морозов за 249 матчей.
Напомним, что Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года.
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