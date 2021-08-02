Роналдиньо прокомментировал победу Месси на Кубке Америки
Фото инстаграм Роналдиньо
Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал победу Лионеля Месси на Кубке Америки в составе сборной Аргентины.
"Я сильно расстроился из-за поражения Бразилии, однако за Лео я очень рад. Это единственное, чего ему не хватало. Я счастлив, мне радостно видеть моих друзей счастливыми.
Мы не общаемся с Лео каждый день, у него очень непростая жизнь, однако мы общаемся всякий раз, как выдается возможность. Мы очень уважаем друг друга", - приводит слова бразильца Diario Sport.
Напомним, что для Месси это первый трофей в составе сборной Аргентины.
Читайте также: Роналдиньо высказался о будущем Месси в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Нагельсманн высказался о будущем Горетцки
-
УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге
-
Кавазашвили: "Карпин гнобил Дзюбу в "Спартаке", за что Артем должен перед ним извиняться?"
-
Агент Пьянича готовится к переговорам с "Ювентусом"
-
Геркус прокомментировал переход Крыховяка в "Краснодар"
-
Депутат Игонин отреагировал на возможный переход Белотти в "Зенит"
-
Зинченко стал отцом
-
Стало известно, когда Кайо Жорже прибудет в Турин для подписания контракта с "Ювентусом"
-
Почеттино отказался отвечать на вопрос о Погба
-
Грилиш прервал отпуск ради переговоров с "Манчестер Сити"
-
Гончаренко высказался о трансферах "Краснодара"
-
1
ПСЖ поставил ультиматум Мбаппе
-
Флоренци близок к уходу из "Ромы"
-
Роналдиньо прокомментировал победу Месси на Кубке Америки
-
Семак стал рекордсменом "Зенита"
-
США - победитель Кубка КОНКАКАФ
-
1
Бензема отклонил новый контракт "Реала"
-
"Тоттенхэм" нацелился на воспитанника "Барселоны"
-
1
"Ростов" недоволен судейством в матче с "Зенитом"
-
Почеттино высказался о поражении в Суперкубке Франции