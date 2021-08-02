Роналдиньо прокомментировал победу Месси на Кубке Америки

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Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал победу Лионеля Месси на Кубке Америки в составе сборной Аргентины.

"Я сильно расстроился из-за поражения Бразилии, однако за Лео я очень рад. Это единственное, чего ему не хватало. Я счастлив, мне радостно видеть моих друзей счастливыми.

Мы не общаемся с Лео каждый день, у него очень непростая жизнь, однако мы общаемся всякий раз, как выдается возможность. Мы очень уважаем друг друга", - приводит слова бразильца Diario Sport.

Напомним, что для Месси это первый трофей в составе сборной Аргентины.

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