Тренер "Бенфики" поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"

Фото: твиттер "Бенфики"

Наставник "Бенфики" Жорже Жезуш высказался о предстоящей игре против "Спартака".

"Наш команда очень амбициозна, хотим попасть в группу Лиги Чемпионов. Соперник не менее амбициозен: "Спартак" уже находится на ходу, сыграл пару игр в чемпионате. Мы хорошо подготовились. Это первая официальная игра, понимаем, что от этого матча многое зависит. Мы верим в себя. Хотим показать достойный футбол завтра.

Стратегически отмена правила выездного гола для меня не имеет большого значения. Мы выходим на поле за победой. Для меня мало что меняется", - приводит слова Жезуша Sport24.

Игра 3-го отборочного раунда ЛЧ между "Спартаком" и "Бенфикой" пройдет завтра в 20:00 (мск).

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