РФС просит РПЛ перенести 6-й тур

РФС обратился к РПЛ с просьбой о переносе игр 6-го тура.

Причиной является подготовка сборной России к матчу против Хорватии.

Отметим, что 6-й тур запланирован на 28-29 августа, а игра против Хорватии должна состояться 1 сентября.

После трех туров отбора ЧМ-2022 Россия идет в группе на втором месте.

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