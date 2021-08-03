Головин прокомментировал победу "Монако" над "Спартой"

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Головин прокомментировал победу "Монако" над "Спартой"Фото: инстаграм Головина

Хавбек "Монако" Александр Головин подвел итоги матча 3-го тура отборочного раунда Лиги Чемпионов против пражской "Спарты" (2:0).

"Это только первый шаг к главной цели. Он очень важный, однако предстоит ещё ответная игра. Разумеется, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд.

Сегодня до первого гола была в принципе равная игра, однако потом мы выглядели лучше и заслуженно победили. Тем не менее "Спарта" - очень крепкий соперник. Можно не сомневаться, что они будут бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию", - приводит слова Головина "Чемпионат".

Ответная игра между командами состоится 10 августа.

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