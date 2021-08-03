Экс-тренер сборной Исландии заинтересован в работе с "Ростовом"

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Экс-тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон может возглавить "Ростов".

"Не знаю, насколько правдива эта информация, однако, безусловно, "Ростов" - интересный для меня клуб. Я знаком с "Ростовом", там выступали исландские игроки. Мне нравится этот город, сам клуб, я знаком с некоторыми людьми из менеджмента и это хорошие люди.

Мне было бы интересно, однако я не знаю, являюсь ли претендентом на пост главного тренера на самом деле. Никто со мной не связывался, но в "Ростове" наверняка знают, что у меня завершился контракт с "Аль-Араби" и я доступен", - приводит слова тренера Sport24.

Отметим, что Хадльгримссон возглавлял сборную Исландии с 2013 по 2018 год.

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