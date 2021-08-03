Малком отреагировал на выход сборной Бразилии в финал турнира на Олимпиаде
Фото: инстаграм Малкома
Вингер олимпийской сборной Бразилии Малком высказался о выходе команды в финал Олимпиады-2020.
"Слава богу, поздравляю всех! Боремся от начала и до конца, до финала!" - написал игрок "Зенита" в инстаграме.
Напомним, что в 1/2 финала Бразилия в серии пенальти одолела Мексику. В финале бразильцы встретятся с Испанией.
Читайте также: Испания вырвала победу у Японии и вышла в финал Олимпиады. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Шахтер" добыл победу над "Генком", ПСВ разгромил "Мидтъюлланд"
-
Головин помог "Монако" обыграть "Спарту", "Рейнджерс" Джеррарда уступил "Мальме" в отборе Лиги Чемпионов
-
Стали известны примерные сроки восстановления Крооса
-
Испания вырвала победу у Японии и вышла в финал Олимпиады
-
Ла Лига рассматривает возможность послабления финансовых правил
Лента новостей
-
"Барселона" намерена продать Умтити
-
Джо Харт перебрался в "Селтик"
-
Малком отреагировал на выход сборной Бразилии в финал турнира на Олимпиаде
-
Футболисты "Ростова" организовали прощание с Карпиным
-
"Спартак" выпустил провокационный ролик к матчу с "Бенфикой"
-
Экс-тренер сборной Исландии заинтересован в работе с "Ростовом"
-
"Шахтер" добыл победу над "Генком", ПСВ разгромил "Мидтъюлланд"
-
Головин прокомментировал победу "Монако" над "Спартой"
-
В АПЛ изменится подход к назначению пенальти
-
РФС просит РПЛ перенести 6-й тур
-
Головин помог "Монако" обыграть "Спарту", "Рейнджерс" Джеррарда уступил "Мальме" в отборе Лиги Чемпионов
-
"Зенит" сделал заявление касательно посещаемости матча с "Краснодаром"
-
Матч "Монако" и "Спарты" прерывался из-за расизма болельщиков в адрес игрока монегасков
-
"Бенфика" потеряла форварда перед матчем со "Спартаком"
-
Стали известны примерные сроки восстановления Крооса
-
Футболисты АПЛ продолжат вставать на колено в новом сезоне
-
Агент Петреску прокомментировал возможное назначение тренера в "Ростов"
-
Тренер "Бенфики" поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"
-
У Тони Крооса проблемы в области паха
-
Рианчо сказал, что готов стать тренером "Ростова"