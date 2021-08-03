Малком отреагировал на выход сборной Бразилии в финал турнира на Олимпиаде

Фото: инстаграм Малкома

Вингер олимпийской сборной Бразилии Малком высказался о выходе команды в финал Олимпиады-2020.

"Слава богу, поздравляю всех! Боремся от начала и до конца, до финала!" - написал игрок "Зенита" в инстаграме.

Напомним, что в 1/2 финала Бразилия в серии пенальти одолела Мексику. В финале бразильцы встретятся с Испанией.

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