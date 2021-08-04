Джо Харт перебрался в "Селтик"

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Джо Харт перебрался в "Селтик" Фото: инстаграм Харта

Голкипер "Тоттенхэма" Джо Харт стал игроком "Селтика".

Как сообщает сайт клуба, 34-летний экс-вратарь сборной Англии заключил контракт до 2024 года.

Также "Селтик" объявил о подписании Джеймса Маккарти из "Кристал Пэлас".

В прошлом сезоне Харт провел 10 матчей и пропустил 8 голов.

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