Джо Харт перебрался в "Селтик"
Фото: инстаграм Харта
Голкипер "Тоттенхэма" Джо Харт стал игроком "Селтика".
Как сообщает сайт клуба, 34-летний экс-вратарь сборной Англии заключил контракт до 2024 года.
Также "Селтик" объявил о подписании Джеймса Маккарти из "Кристал Пэлас".
В прошлом сезоне Харт провел 10 матчей и пропустил 8 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Селтик
|30
|80
|2
|Рейнджерс
|29
|67
|3
|Мотеруэлл
|30
|46
|4
|Абердин
|30
|45
|5
|Ливингстон
|30
|39
|6
|Сент-Джонстон
|29
|36
|7
|Хиберниан
|30
|37
|8
|Килмарнок
|30
|33
|9
|Сент-Миррен
|30
|29
|10
|Росс Каунти
|30
|29
|11
|Гамильтон Академикалс
|30
|27
|12
|Харт оф Мидлотиан
|30
|23