"Челси" увеличит предложение по Лукаку

Фото: инстаграм Ромелу Лукаку

"Челси" продолжает работу над трансфером нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "аристократы" готовы увеличить свое предложение до 120-130 миллионов евро.

Футболисту предлагают долгосрочный контракт, по которому он будет получать 12 миллионов евро за сезон.

Читайте также: "Челси" сделал огромное предложение по Лукаку. "Интер" ответил. | http://soccernews.ru