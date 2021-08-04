"Челси" увеличит предложение по Лукаку

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"Челси" увеличит предложение по Лукаку Фото: инстаграм Ромелу Лукаку

"Челси" продолжает работу над трансфером нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "аристократы" готовы увеличить свое предложение до 120-130 миллионов евро.

Футболисту предлагают долгосрочный контракт, по которому он будет получать 12 миллионов евро за сезон.

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