Гари Невилл прокомментировал ситуацию с Кейном

Фото: инстаграм Невилла

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл отреагировал на ситуацию с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном.

Напомним, что футболист пропускает тренировки "шпор", так как хочет уйти в "Манчестер Сити".

"Если Кейн должен был прийти в понедельник на предсезонку, то ему следовало сделать именно так. Все просто - невозможно оправдать футболиста, который пропускает тренировки. Ты должен прийти и выполнять свою работу. Однако я работал с Харри, и я не видел большего профессионала. Он всегда все делает правильно, так что он, похоже, сильно раздражен. Произошло что-то плохое, если он пошел на такое.

Однако для меня это не оправдание. Он все равно должен прибыть на тренировку, проявить уважение к одноклубникам. Необходимо быть там, сидеть с ними в раздевалке. Однако теперь очевидно, что началось обострение", - приводит слова Невилла Sky Sports.

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