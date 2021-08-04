Гари Невилл прокомментировал ситуацию с Кейном
Фото: инстаграм Невилла
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл отреагировал на ситуацию с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном.
Напомним, что футболист пропускает тренировки "шпор", так как хочет уйти в "Манчестер Сити".
"Если Кейн должен был прийти в понедельник на предсезонку, то ему следовало сделать именно так. Все просто - невозможно оправдать футболиста, который пропускает тренировки. Ты должен прийти и выполнять свою работу. Однако я работал с Харри, и я не видел большего профессионала. Он всегда все делает правильно, так что он, похоже, сильно раздражен. Произошло что-то плохое, если он пошел на такое.
Однако для меня это не оправдание. Он все равно должен прибыть на тренировку, проявить уважение к одноклубникам. Необходимо быть там, сидеть с ними в раздевалке. Однако теперь очевидно, что началось обострение", - приводит слова Невилла Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18