"Динамо" продаст Кардозу в Турцию

Фото: инстаграм Кардозу

Вингер московского "Динамо" Мигел Кардозу покинет клуб.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 27-летний португалец за 400 тысяч евро перейдет в турецкий "Кайсериспор".

В то время как Transfermarkt утверждает, что Кардозу ушел на правах свободного агента.

Прошлый сезон Кардозу провел в аренде в "Белененсеше". На его счету 9 голов и два ассиста в 34 матчах.

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