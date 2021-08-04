"Динамо" продаст Кардозу в Турцию

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"Динамо" продаст Кардозу в ТурциюФото: инстаграм Кардозу

Вингер московского "Динамо" Мигел Кардозу покинет клуб.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 27-летний португалец за 400 тысяч евро перейдет в турецкий "Кайсериспор".

В то время как Transfermarkt утверждает, что Кардозу ушел на правах свободного агента.

Прошлый сезон Кардозу провел в аренде в "Белененсеше". На его счету 9 голов и два ассиста в 34 матчах.

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