"Динамо" продаст Кардозу в Турцию
Фото: инстаграм Кардозу
Вингер московского "Динамо" Мигел Кардозу покинет клуб.
Как сообщает "Спорт-Экспресс", 27-летний португалец за 400 тысяч евро перейдет в турецкий "Кайсериспор".
В то время как Transfermarkt утверждает, что Кардозу ушел на правах свободного агента.
Прошлый сезон Кардозу провел в аренде в "Белененсеше". На его счету 9 голов и два ассиста в 34 матчах.
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