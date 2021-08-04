Зарема поделилась ожиданиями от матча "Спартака" против "Бенфики"

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Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о предстоящей игре против "Бенфики".

"Бенфика" - самый сложный соперник из всех, кто мог достаться "Спартаку" на этой стадии Лиги Чемпионов, об этом сказал Руй Витория. Однако так ли это? Если кто-то не знает состав португальцев, то такие фамилии как Отаменди, Вертонген, Жоао Мариу, Сеферович и Яремчук дадут понять, что "Спартаку" с его молодыми и неопытными футболистами будет непросто. Однако условный "Монако", даже не имея такого количества громких имен в составе, вряд ли слабее. Тот факт, что Витория когда-то работал в "Бенфике", вряд ли поможет "Спартаку".

Однако согласиться с тем, что "Спартаку" нечего терять, никак нельзя. Не так часто "Спартак" выходит даже в квалификацию ЛЧ, чтобы заранее сдаваться даже перед таким соперником. К тому же, а не для того ли пришел Витория, чтобы добиваться новых высот? Выход в групповую стадию Лиги Чемпионов может стать такой высотой, а выступление в Лиге Европы и так "Спартаку" обеспечено. Если не проходить условную "Бенфику" в квалификации, то в групповой стадии вообще делать нечего.

В составе "Спартака" только Виктор Мозес и Квинси Промес имеют настоящий опыт игры в Лиге Чемпионов, все остальные ребята либо не играли в главном клубном турнире, либо играли там очень мало. Стоимость состава "Бенфики" почти 325 миллионов евро, "Спартака" - 145 миллионов. Это огромная разница. Средний возраст футболистов "Бенфики" чуть выше, чем у "Спартака", 26,4 против 25,8 лет. Спортивный департамент "Спартака" совершенно не помог Витории перед стартом в Лиге Чемпионов - это огромный минус.

В последние годы "Бенфика" в Европе играет не так удачно, однако стабильно попадает в весеннюю стадию Лиги Европы. В прошлом году в 1/16 финала португальцы не прошли "Арсенал", а годом ранее - "Шахтёр". Находясь в одной группе, "Зенит" и "Бенфика" обменялись победами, однако в итоге "Зенит" оказался ниже и вылетел, а "Бенфика" упала в Лигу Европы. Две победы ЦСКА над "Бенфикой" Витории никто не забыл, а ведь тогда это была по-настоящему команда Руя, которую он досконально знал и готовил к турниру.

Играть против "Бенфики", даже несмотря на отсутствие опыта, можно. И бояться ее совершенно не стоит. Необходимо выходить на поле и "умирать" ради фанатов и самих себя", - написала Зарема в телеграме.

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