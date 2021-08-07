Перес встретится с Лапортой и Аньелли для переговоров по Суперлиге

Президент "Реала" Флорентино Перес находится в Барселоне для переговоров с президентами "Барселоны" и "Ювентуса" Жоаном Лапортой и Андреа Аньелли, сообщает Marca.

Напомним, что "Барса", "Реал" и "Ювентус" - единственные клубы, которые не объявляли о выходе из Суперлиги.

Кроме того, эти клубы обращались в суд, чтобы избежать наказания от УЕФА.

Отмечается, что Аньелли прибыл в Барселону, так как "Ювентус" встретится с каталонцами в рамках Кубка Гампера.

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