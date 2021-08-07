"Спартак" дозаявил Урунова в РПЛ

Фото: твиттер "Фратрия"

"Спартак" дозаявил хавбека Остона Урунова на сезон РПЛ.

Ранее сообщалось, что Урунов не входит в планы клуба и его могут перевести в "Спартак-2".

В прошлом сезоне на счету Урунова забил один гол и отдал один ассист в 19 играх.

Вторую половину прошлого сезона футтболист провел в аренде в "Уфе".

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