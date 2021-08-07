Депай отреагировал на уход Месси из "Барселоны"

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Депай отреагировал на уход Месси из "Барселоны" Фото: инстаграм "Барселоны"

Новичок "Барселоны" Мемфис Депай отреагировал на уход Лионеля Месси из клуба.

Голландский форвард опубликовал в твиттере эмодзи с разбитым сердцем и козлом. Напомним, что козел означает GOAT - Greatest of All Time (Величайший за все времена).

"Барса" не смогла продлить контракт с Месси из-за финансовых проблем.

Депай перебрался в "Барселону" на правах свободного агента этим летом.

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