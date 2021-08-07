ПСВ разгромил "Аякс" в матче за Суперкубок Нидерландов
Фото: твиттер ПСВ
В игре за Суперкубок Нидерландов ПСВ уверенно разобрался с "Аяксом".
Таким образом, ПСВ стал 12-кратным обладателем Суперкубка. На счету "Аякса" 9 побед в турнире.
"Аякс" - ПСВ 0:4
Голы: Мадуэке, 2 - 0:1, Мадуэке, 29 - 0:2, Вертессен, 76 - 0:3, Гетце, 89 - 0:4
"Аякс": Пасвеер, Тальяфико, Мартинес (Магальян, 86), Тимбер, Блинд (Эккеленкамп, 74), Тадич, Классен (Ренсх, 46), Бергейс (Данило, 74), Гравенберх, Мазрауи, Аллер (Нерес, 61).
ПСВ: Дроммел, Мвене (Тезе, 46), Боскальи, Рамальо, Макс (Оппегор, 81), Гетце, ван Гинкел, Гакпо, Сангаре (Проппер, 61), Мадуэке (Обиспо, 73), Захави (Вертессен, 46).
Удаление: Тальяфико (40).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23