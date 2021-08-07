ПСВ разгромил "Аякс" в матче за Суперкубок Нидерландов

Фото: твиттер ПСВ

В игре за Суперкубок Нидерландов ПСВ уверенно разобрался с "Аяксом".

Таким образом, ПСВ стал 12-кратным обладателем Суперкубка. На счету "Аякса" 9 побед в турнире.

"Аякс" - ПСВ 0:4

Голы: Мадуэке, 2 - 0:1, Мадуэке, 29 - 0:2, Вертессен, 76 - 0:3, Гетце, 89 - 0:4

"Аякс": Пасвеер, Тальяфико, Мартинес (Магальян, 86), Тимбер, Блинд (Эккеленкамп, 74), Тадич, Классен (Ренсх, 46), Бергейс (Данило, 74), Гравенберх, Мазрауи, Аллер (Нерес, 61).

ПСВ: Дроммел, Мвене (Тезе, 46), Боскальи, Рамальо, Макс (Оппегор, 81), Гетце, ван Гинкел, Гакпо, Сангаре (Проппер, 61), Мадуэке (Обиспо, 73), Захави (Вертессен, 46).

Удаление: Тальяфико (40).

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