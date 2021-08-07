"Боруссия", "Байер" и "РБ Лейпциг" прошли в следующий раунд Кубка Германии

Фото: твиттер "Боруссии"

Представляем результаты матчей 1-го раунда Кубка Германии.

"Веэн" - "Боруссия" Д 0:3

Голы: Холанд, 26 - 0:1, Холанд (пен), 31 - 0:2, Холанд, 51 - 0:3

"Боруссия" Д: Кобель, Пасслак, Шульц, Аканджи, Пападопулос, Рейна (Мукоко, 85), Беллингем (Витцель, 55), Дауд (Дилэйни, 85), Ройс (Азар, 66), Тиггес (Мален, 66), Холанд.



"Локомотив" Лейпциг - "Байер" 0:3

Голы: Демирбай (пен), 5 - 0:1, Бельараби, 14 - 0:2, Демирбай, 87 - 0:3

"Байер": Градецки, Синкгравен (Баумгартлингер, 88), Фримпонг (Вайзер, 88), Коссуну, Рецос, Демирбай, Арангис, Бельараби (Венделл, 36), Амири (Паласиос, 74), Диаби, Шик (Похьянпало, 73).



"Зандхаузен" - "РБ Лейпциг" 0:4

Голы: Орбан, 19 - 0:1, Айдара, 45 - 0:2, Нкунку, 60 - 0:3, Собослаи, 81 - 0:4

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Симакан, Мукиеле, Анхелиньо, Адамс (Лаймер, 68), Айдара (Собослаи, 78), Нкунку, Кампль (Raebiger, 78), Форсберг (Хван Хи Чхан, 61), Андре Силва (Бробби, 68).



"Бабельсберг 03" - "Гройтер" 2:2, по пенальти - 5:4



"Байройт" - "Арминия" 3:6

Голы: Барретт-Лаурсен, 11 - 0:1, Кнежевич, 14 - 1:1, Клос, 28 - 1:2, Ласм, 51 - 1:3, Мадерер, 52 - 2:3, Нильссон (аг), 68 - 3:3, Нильссон, 73 - 3:4, Кунце, 79 - 3:5, Ласм, 85 - 3:6



"Грайфсвальдер" - "Аугсбург" 2:4

Голы: Кнехтель, 2 - 1:0, Винтер, 41 - 1:1, Нидерлехнер, 52 - 1:2, Йенсен, 68 - 1:3, Йованович, 69 - 2:3, Хан, 80 - 2:4



"Вупперталер" - "Бохум" 1:2

Голы: Сарич, 22 - 1:0, Цоллер, 53 - 1:1, Теше, 111 - 1:2



"Динамо" Берлин - "Штутгарт" 0:6

Голы: Аль-Гаддиуи, 26 - 0:1, Соса, 45 - 0:2, Мавропанос, 53 - 0:3, Климович, 68 - 0:4, Санко, 82 - 0:5, Чурлинов, 88 - 0:6

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