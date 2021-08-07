"Боруссия", "Байер" и "РБ Лейпциг" прошли в следующий раунд Кубка Германии

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"Боруссия", "Байер" и "РБ Лейпциг" прошли в следующий раунд Кубка ГерманииФото: твиттер "Боруссии"

Представляем результаты матчей 1-го раунда Кубка Германии.

"Веэн" - "Боруссия" Д 0:3

Голы: Холанд, 26 - 0:1, Холанд (пен), 31 - 0:2, Холанд, 51 - 0:3

"Боруссия" Д: Кобель, Пасслак, Шульц, Аканджи, Пападопулос, Рейна (Мукоко, 85), Беллингем (Витцель, 55), Дауд (Дилэйни, 85), Ройс (Азар, 66), Тиггес (Мален, 66), Холанд.


"Локомотив" Лейпциг - "Байер" 0:3

Голы: Демирбай (пен), 5 - 0:1, Бельараби, 14 - 0:2, Демирбай, 87 - 0:3

"Байер": Градецки, Синкгравен (Баумгартлингер, 88), Фримпонг (Вайзер, 88), Коссуну, Рецос, Демирбай, Арангис, Бельараби (Венделл, 36), Амири (Паласиос, 74), Диаби, Шик (Похьянпало, 73).


"Зандхаузен" - "РБ Лейпциг" 0:4

Голы: Орбан, 19 - 0:1, Айдара, 45 - 0:2, Нкунку, 60 - 0:3, Собослаи, 81 - 0:4

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Симакан, Мукиеле, Анхелиньо, Адамс (Лаймер, 68), Айдара (Собослаи, 78), Нкунку, Кампль (Raebiger, 78), Форсберг (Хван Хи Чхан, 61), Андре Силва (Бробби, 68).


"Бабельсберг 03" - "Гройтер" 2:2, по пенальти - 5:4


"Байройт" - "Арминия" 3:6

Голы: Барретт-Лаурсен, 11 - 0:1, Кнежевич, 14 - 1:1, Клос, 28 - 1:2, Ласм, 51 - 1:3, Мадерер, 52 - 2:3, Нильссон (аг), 68 - 3:3, Нильссон, 73 - 3:4, Кунце, 79 - 3:5, Ласм, 85 - 3:6


"Грайфсвальдер" - "Аугсбург" 2:4

Голы: Кнехтель, 2 - 1:0, Винтер, 41 - 1:1, Нидерлехнер, 52 - 1:2, Йенсен, 68 - 1:3, Йованович, 69 - 2:3, Хан, 80 - 2:4


"Вупперталер" - "Бохум" 1:2

Голы: Сарич, 22 - 1:0, Цоллер, 53 - 1:1, Теше, 111 - 1:2


"Динамо" Берлин - "Штутгарт" 0:6

Голы: Аль-Гаддиуи, 26 - 0:1, Соса, 45 - 0:2, Мавропанос, 53 - 0:3, Климович, 68 - 0:4, Санко, 82 - 0:5, Чурлинов, 88 - 0:6

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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