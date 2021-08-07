"Боруссия", "Байер" и "РБ Лейпциг" прошли в следующий раунд Кубка Германии
Фото: твиттер "Боруссии"
Представляем результаты матчей 1-го раунда Кубка Германии.
"Веэн" - "Боруссия" Д 0:3
Голы: Холанд, 26 - 0:1, Холанд (пен), 31 - 0:2, Холанд, 51 - 0:3
"Боруссия" Д: Кобель, Пасслак, Шульц, Аканджи, Пападопулос, Рейна (Мукоко, 85), Беллингем (Витцель, 55), Дауд (Дилэйни, 85), Ройс (Азар, 66), Тиггес (Мален, 66), Холанд.
"Локомотив" Лейпциг - "Байер" 0:3
Голы: Демирбай (пен), 5 - 0:1, Бельараби, 14 - 0:2, Демирбай, 87 - 0:3
"Байер": Градецки, Синкгравен (Баумгартлингер, 88), Фримпонг (Вайзер, 88), Коссуну, Рецос, Демирбай, Арангис, Бельараби (Венделл, 36), Амири (Паласиос, 74), Диаби, Шик (Похьянпало, 73).
"Зандхаузен" - "РБ Лейпциг" 0:4
Голы: Орбан, 19 - 0:1, Айдара, 45 - 0:2, Нкунку, 60 - 0:3, Собослаи, 81 - 0:4
"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Симакан, Мукиеле, Анхелиньо, Адамс (Лаймер, 68), Айдара (Собослаи, 78), Нкунку, Кампль (Raebiger, 78), Форсберг (Хван Хи Чхан, 61), Андре Силва (Бробби, 68).
"Бабельсберг 03" - "Гройтер" 2:2, по пенальти - 5:4
"Байройт" - "Арминия" 3:6
Голы: Барретт-Лаурсен, 11 - 0:1, Кнежевич, 14 - 1:1, Клос, 28 - 1:2, Ласм, 51 - 1:3, Мадерер, 52 - 2:3, Нильссон (аг), 68 - 3:3, Нильссон, 73 - 3:4, Кунце, 79 - 3:5, Ласм, 85 - 3:6
"Грайфсвальдер" - "Аугсбург" 2:4
Голы: Кнехтель, 2 - 1:0, Винтер, 41 - 1:1, Нидерлехнер, 52 - 1:2, Йенсен, 68 - 1:3, Йованович, 69 - 2:3, Хан, 80 - 2:4
"Вупперталер" - "Бохум" 1:2
Голы: Сарич, 22 - 1:0, Цоллер, 53 - 1:1, Теше, 111 - 1:2
"Динамо" Берлин - "Штутгарт" 0:6
Голы: Аль-Гаддиуи, 26 - 0:1, Соса, 45 - 0:2, Мавропанос, 53 - 0:3, Климович, 68 - 0:4, Санко, 82 - 0:5, Чурлинов, 88 - 0:6
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20