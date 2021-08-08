Витория прокомментировал поражение от "Нижнего Новгорода"
Фото твиттер "Спартака"
Наставник "Спартака" Руй Витория подвел итоги матча с "Нижним Новгородом" (1:2).
"Сегодня потеряли три очка, дали сопернику два мяча форы в первом тайме. Мы плохо начали матч, не хватило внимания и концентрации. Хотели отыграться, моментов было много, однако не хватало в последних фазах атаки.
В чем проблема "Спартака", если не в психологии? Я не говорю, что проблемы не существует, однако не хочу говорить, что потеряли три очка из-за них. Это звучало бы как оправдания.
Ситуация вокруг клуба ненормальная, однако внутри команды проблем нет. Нам не хватило спокойствия и вдохновения, футболисты люди, а не машины - сначала не хватило концентрации, после этого перехватили инициативу и взяли игру в свои руки", - приводит слова Витории "Чемпионат".
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