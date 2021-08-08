Лапорта подтвердил переход Месси в ПСЖ

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Лапорта подтвердил переход Месси в ПСЖ Фото: инстаграм Лапорты

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси перейдет в ПСЖ.

"Месси перейдет в ПСЖ. Несмотря на мое желание, он не останется в "Барселоне". Я сделал все возможное, чтобы он остался", - приводит слова Лапорты Tuttomercatoweb.

Контракт Месси с "Барселоной" истек 30 июня. Клуб не смог продлить соглашение из-за финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что Месси будет выступать в ПСЖ под 19-м номером.

Читайте также: Месси ждет официального предложения от ПСЖ. | http://soccernews.ru
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