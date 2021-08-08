Стали известны детали контракта Месси с ПСЖ
Форвард Лионель Месси в ближайшее время должен перейти в ПСЖ.
По сведениям Mundo Deportivo, 34-летний аргентинец подпишет контракт по схеме "2+1". Его зарплата составит 40 миллионов евро за сезон. Кроме того, ему заплатят подписной бонус в размере 30 миллионов евро.
Таким образом, Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом ПСЖ. Неймар получает около 35 миллионов евро за сезон.
Ожидается, что презентация Месси пройдет во вторник, 10 августа.
Читайте также: В ПСЖ ответили на слухи о завершении переговоров с Месси. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13