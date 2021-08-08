Стали известны детали контракта Месси с ПСЖ

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Стали известны детали контракта Месси с ПСЖ Фото инстаграм Лионеля Месси

Форвард Лионель Месси в ближайшее время должен перейти в ПСЖ.

По сведениям Mundo Deportivo, 34-летний аргентинец подпишет контракт по схеме "2+1". Его зарплата составит 40 миллионов евро за сезон. Кроме того, ему заплатят подписной бонус в размере 30 миллионов евро.

Таким образом, Месси станет самым высокооплачиваемым футболистом ПСЖ. Неймар получает около 35 миллионов евро за сезон.

Ожидается, что презентация Месси пройдет во вторник, 10 августа.

Читайте также: В ПСЖ ответили на слухи о завершении переговоров с Месси. | http://soccernews.ru
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