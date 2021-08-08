Стали известны трансферные планы "Зенита" после подписания Клаудиньо

"Зенит" еще не завершил свою летнюю трансферную кампанию.

Как сообщает Bobsoccer, в планах питерского клуба подписание этим летом легионера, голкипера, а также игрока с российским паспортом.

Отмечается, что с приходом Клаудиньо число легионеров в "Зените" выросло до восьми. Согласно правилам лимита на легионеров, для покупки нового иностранца "Зениту" необходимо продать кого-то из нынешних.

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