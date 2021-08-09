"Ливерпуль" надолго теряет Робертсона

1 Теги ливерпульэндрю робертсонтравмы

"Ливерпуль" надолго теряет РобертсонаФото: сайт "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон выбыл из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт клуба, у 27-летнего игрока выявили повреждение связок колена. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

В прошлом сезоне Робертсон провел 50 игр, в которых забил один гол и отдал 7 результативных передач.

Напомним, что новый сезон АПЛ стартует 14 августа.

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