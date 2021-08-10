В "Динамо" отреагировали на интерес "Челси" к Захаряну
Фото: сайт "Динамо"
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин высказался об интересе "Челси" к хавбеку Арсену Захаряну.
"Пускай Абрамович интересуется своей судьбой. 12 миллионов за Захаряна? Я думаю, что он в перспективе стоит не меньше. Однако, с другой стороны, ему только 18 исполнилось. Ну, я-то знаю, что ему такие рекомендации дают.
Конечно, надо по крайней мере года 3 еще поиграть здесь, в отечественном первенстве. Ну, в "Динамо", естественно, куда еще переходить, зачем? Чуть окрепнуть, и тогда можно идти. Иначе можно надломиться. Потому что чужая страна, чужие футболисты, чужой менталитет. Это может сломать молодого парня. А свое он еще успеет заработать", - приводит слова Степашина "Комсомольская правда".
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