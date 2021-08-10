Месси подписал контракт с ПСЖ

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Месси подписал контракт с ПСЖФото: сайт ПСЖ

Форвард Лионель Месси завершил свой переход в ПСЖ.

Как сообщает сайт клуба, 34-летний аргентинец подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

Месси будет выступать за парижан под 30-м номером. Под этим номером игрок в свое время дебютировал за "Барселону".

Напомним, что ПСЖ подписал Месси в качестве свободного агента.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Теперь многое стало ясно! Проект ПСЖ как попытка создать топ-клуб из Франции потрачена ... Сейчас начнётся! " Неймар мне не это , Мбаппе мне не то , а почему судьи не свистят на мои прыжки на защитников соперника ... " Обязательно,строго обязательно продление контракта через год с увеличением на 50 % от первоначальной суммы оклада !Негативная атмосфера в коллективе ( там где Лео это происходит всегда!) ... В итоге , cольют всех стоящих игроков и Поччетино ( Лео топ-тренер не нужен ) ... Наберут очередных лизалок гнуму по объявлению ... Ну и классика - вылет в 1\8 с унылым лицом Меци и разгромным счётом ... Мда ... Зато Лапорта - президент!Вискас Эль Барса!

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