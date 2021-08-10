Месси подписал контракт с ПСЖ

Фото: сайт ПСЖ

Форвард Лионель Месси завершил свой переход в ПСЖ.

Как сообщает сайт клуба, 34-летний аргентинец подписал контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

Месси будет выступать за парижан под 30-м номером. Под этим номером игрок в свое время дебютировал за "Барселону".

Напомним, что ПСЖ подписал Месси в качестве свободного агента.

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