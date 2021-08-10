Месси прокомментировал переход в ПСЖ

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Месси прокомментировал переход в ПСЖФото: сайт ПСЖ

Новичок ПСЖ Лионель Месси высказался о своем переходе в парижский клуб.

"Рад начать новую главу карьеры в ПСЖ. Все в клубе соответствует моим футбольным амбициям. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб.

Я полон решимости помочь клубу и болельщикам создать нечто особенное. С нетерпением жду возможности выйти на поле "Парк де Пренс", - приводит слова Месси сайт ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Месси подписал с ПСЖ контракт по схеме "2+1".

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