КДК РФС признал удаление голкипера "Ахмата" в матче с "Рубином" ошибочным

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КДК РФС признал удаление голкипера "Ахмата" в матче с "Рубином" ошибочным

Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия избежит дисквалификации.

По сведениям "Спорт-Экспресс", КДК РФС признал удаление вратаря в игре против "Рубина" (1:2) ошибочным.

Напомним, что Шеотя был удален с поля на 55-й минуте встречи за фол последней надежды.  

Главный арбитр Павел Кукуян показал красную карточку после просмотра видеоповтора.

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