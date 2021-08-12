"Зенит" отказался от подписания голкипера сборной Беларуси

Теги зенит санкт-петербургрух (брест)

"Зенит" отказался от подписания голкипера сборной БеларусиФото: инстаграм Павлюченко

"Зенит" не будет подписывать голкипера сборной Беларуси Павла Павлюченко.

Как сообщает журналист Максим Алланазаров, питерский клуб отказался от 23-летнего вратаря, так как он не впечатлил тренерский штаб во время просмотра.

Таким образом, Павлюченко вернется в расположение брестского "Руха".

В текущем сезоне Павлюченко провел 18 игр и пропустил четыре гола.

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