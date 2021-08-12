"Барселона" должна выплатить Месси бонус за лояльность

Фото: инстаграм Месси

"Барселона" еще не полностью рассчиталась с форвардом Лионелем Месси, который ушел в ПСЖ.

Как сообщает El Espanol, каталонский клуб все еще должен выплатить игроку бонус за лояльность в размере 39 миллионов евро.

Месси является воспитанником "Барселоны". За основную команду он выступал с 2003 по 2021 год.

Напомним, что "Барса" не смогла продлить контракт с аргентинцем из-за финансовых проблем.

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