Тухель назвал сроки восстановления Зиеша

Фото: твиттер "Челси"

Наставник "Челси" Томас Тухель рассказал о сроках восстановления полузащитника Хакима Зиеша.

Напомним, что футболист травмировался в матче за Суперкубок УЕФА против "Вильярреала" (1:1, по пенальти - 6:5).

"Принято решение, что лечение будет консервативным. Ему не понадобится операция, что является отличной новостью. Надеемся, что так будет и дальше. Он должен вернуться через две недели", - приводит слова Тухеля журналист Низаар Кинселла.

Завтра, 14 августа, "Челси" встретится с "Кристал Пэлас" в рамках 1-го тура АПЛ.

Читайте также: Жоржиньо и Эмерсон стали авторами уникального достижения. | http://soccernews.ru