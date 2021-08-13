РФС готов отменить лимит на легионеров со следующего сезона

РФС отправил клубам РПЛ проект будущей реформы российского футбола.

Как сообщает Daily Storm, в реформе есть пункт об отмене лимита на легионеров со следующего сезона.

К легионерам будут предъявляться качественные требования. В систему оценки будут входить как личные параметры футболиста (количество проведенных игр, процент времени на поле), так и спортивные достижения его сборной и клуба. За эти показатели футболисту будут начислять очки, которые суммируются и учитываются в итоговом зачете. Если легионер не наберет достаточного количества очков, его кандидатуру рассмотрит специальная комиссия.

Кроме того, зарплатные расходы клубов не должны будут превышать 85 процентов от всего бюджета. В дальнейшем планируется довести максимальный процент до 70.

"Этот доклад - алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Вероятно, изменения вступят в силу со следующего сезона", - рассказали в одном из клубов РПЛ.

"Чтобы демонстрировать стабильно высокие результаты на международных соревнованиях, сборной России нужны футболисты, выступающие в топ-5 лиг или лигах, находящихся выше России по клубному рейтингу УЕФА", - гласит один из тезисов РФС.

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