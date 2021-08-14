Диего Коста перейдет в клуб Халка

Фото: инстаграм Диего Косты

Форвард Диего Коста продолжит карьеру в Бразилии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 32-летний футболист подпишет двухлетний контракт с "Атлетико Минейро".

Отмечается, что для завершения перехода Косте осталось пройти медобследование. Презентация игрока состоится на следующей неделе.

Последним клубом Косты был мадридский "Атлетико", за который он выступал с 2010 по 2014 и с 2018 по 2020 год.

Читайте также: "Спартак" сделал предложение по защитнику "Атлетико Минейро". | http://soccernews.ru