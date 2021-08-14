Фото: твиттер "МЮ"

Вингер Джейдон Санчо дебютировал за "Манчестер Юнайтед" в игре 1-го тура АПЛ против "Лидса" (5:1).

21-летний англичанин появился на поле на 75-й минуте, заменив Дэниела Джеймса.

Напомним, что трансфер Санчо обошелся "МЮ" в 85 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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