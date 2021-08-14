Пау Торрес отклонил предложение "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Пау Торреса

"Тоттенхэм" попытался заполучить защитника "Вильярреала" Пау Торреса.

По сведениям Cadena SER, лондонский клуб предлагал за 24-летнего испанца 50 миллионов евро. Однако сам футболист отказался от переезда в Англию.

Отмечается, что Торрес хочет помочь своему клубу в Лиги Чемпионов. Игрок является воспитанником "Вильярреала".

В прошлом сезоне на счету Торреса три гола и два ассиста в 44 матчах.

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