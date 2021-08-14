Акинфеев повторил рекорд Игнашевича

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Акинфеев повторил рекорд Игнашевича Фото инстаграм Игоря Акинфеева

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев принимает участие в игре против "Ростова".

Этот матч стал для Акинфеева 489-м в рамках РПЛ. Он повторил рекорд экс-игрока "армейцев" Сергея Игнашевича.

Стоит отметить, что Акинфеев все эти матчи провел в составе ЦСКА, а Игнашевич также играл за "Локомотив" и "Крылья Советов".

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