Официально: Джеко - игрок "Интера"

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Официально: Джеко - игрок "Интера"Фото: сайт "Интера"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко стал игроком "Интера".

Как сообщает сайт клуба, 35-летний босниец заключил контракт до 2023 года. Джеко был подписан на замену Ромелу Лукаку, который ранее ушел в "Челси".

Ранее сообщалось, что "Интер" подпишет Джеко бесплатно, но выплатит "Роме" 1,5 миллиона евро следующим летом, если попадет в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

Напомним, что Джеко выступал за "Рому" с 2015 года.

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