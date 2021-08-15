Главные новости дня: 14 августа
Фото: твиттер "Спартака"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 14 августа.
"Спартак" минимально обыграл "Урал".
ЦСКА победил "Ростов", "Динамо" уступило "Ахмату".
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лидс", у Погба и Фернандеша 7 голевых действий на двоих.
"Челси" разгромил "Кристал Пэлас".
"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Норвичем".
"Реал" стартовал в новом сезоне Ла Лиги с крупной победы над "Алавесом".
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в матче с 7 голами.
ПСЖ добыл победу над "Страсбуром".
Рафаэль Варан - новый игрок "Манчестер Юнайтед".
Эдин Джеко - игрок "Интера".
"Интер" объявил о покупке Дензела Думфриса.
"Барселона" объявила о регистрации трёх новичков.
Стал известен характер травмы Александра Головина.
"Реал" задумался о переходе в другой чемпионат.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 14 августа
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"Реал" стартовал в новом сезоне Ла Лиги с крупной победы над "Алавесом"
-
1
Месси обратился к болельщикам ПСЖ
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ПСЖ представил всех новичков на "Парк де Пренс"
-
ПСЖ добыл победу над "Страсбуром"
-
"Интер" объявил о покупке Думфриса
-
Официально: Джеко - игрок "Интера"
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Салах установил рекорд АПЛ
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Соболев высказался о вызове в сборную России
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Гризманн готов пойти на существенное снижение зарплаты ради возвращения в "Атлетико"
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"Кадис" сыграл вничью с "Леванте", "Мальорка" и "Бетис" победителя не выявили
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1
Фанаты ПСЖ освистали Мбаппе
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ЦСКА победил "Ростов", "Динамо" уступило "Ахмату"
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Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в матче с 7 голами
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"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Норвичем"
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Акинфеев повторил рекорд Игнашевича
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Ван Дейк играет за "Ливерпуль" впервые с октября 2020 года
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Сауль может остаться в "Атлетико"
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Фанаты "Спартака" адресовали слова Федуну и Зареме
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18