Главные новости дня: 14 августа

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Главные новости дня: 14 августаФото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 14 августа.

"Спартак" минимально обыграл "Урал".

ЦСКА победил "Ростов", "Динамо" уступило "Ахмату".

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лидс", у Погба и Фернандеша 7 голевых действий на двоих.

"Челси" разгромил "Кристал Пэлас".

"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Норвичем".

"Реал" стартовал в новом сезоне Ла Лиги с крупной победы над "Алавесом".

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в матче с 7 голами.

ПСЖ добыл победу над "Страсбуром".

Рафаэль Варан - новый игрок "Манчестер Юнайтед".

Эдин Джеко - игрок "Интера".

"Интер" объявил о покупке Дензела Думфриса.

"Барселона" объявила о регистрации трёх новичков.

Стал известен характер травмы Александра Головина.

"Реал" задумался о переходе в другой чемпионат.

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"Реал" стартовал в новом сезоне Ла Лиги с крупной победы над "Алавесом"

"Реал" стартовал в новом сезоне Ла Лиги с крупной победы над "Алавесом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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