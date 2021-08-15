Главные новости дня: 14 августа

Фото: твиттер "Спартака"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 14 августа.

"Спартак" минимально обыграл "Урал".

ЦСКА победил "Ростов", "Динамо" уступило "Ахмату".

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лидс", у Погба и Фернандеша 7 голевых действий на двоих.

"Челси" разгромил "Кристал Пэлас".

"Ливерпуль" уверенно разобрался с "Норвичем".

"Реал" стартовал в новом сезоне Ла Лиги с крупной победы над "Алавесом".

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" в матче с 7 голами.

ПСЖ добыл победу над "Страсбуром".

Рафаэль Варан - новый игрок "Манчестер Юнайтед".

Эдин Джеко - игрок "Интера".

"Интер" объявил о покупке Дензела Думфриса.

"Барселона" объявила о регистрации трёх новичков.

Стал известен характер травмы Александра Головина.

"Реал" задумался о переходе в другой чемпионат.

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