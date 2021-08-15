Семак прокомментировал результат матча с "Локомотивом"

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Наставник "Зенита" Сергей Семак дал комментарии после игры против "Локомотива" (1:1).

"Первый тайм получился непростым. Во втором мы заиграли лучше. Несмотря на удаление, создавали моменты. Обидный пенальти не позволил нам сегодня выиграть. Все равно ребята молодцы, спасибо им за самоотдачу", - приводит слова Семака "Спорт-Экспресс".

После четырех туров "Зенит" лидирует в РПЛ, имея в активе 10 очков.

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