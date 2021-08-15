Николич прокомментировал ничью с "Зенитом"

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Николич прокомментировал ничью с "Зенитом" Фото сайт РПЛ

Наставник "Локомотива" Марко Николич высказался о ничье в игре против "Зенита" (1:1).

"Когда зашел в раздевалку, увидел грустные лица ребят. Другие бы праздновали очко против "Зенита". Мне нравится такой менталитет. Первый тайм не понравился. Во втором тайме хорошо начали. Однако после удаления стали пропускать много контратак от "Зенита". В одной из них мы получили пенальти. Однако смогли сравнять. Это справедливый результат. Мы показали, что снова готовы биться до последней секунды.

По факту заработали очко. У нас было 7, стало 8. Но как я уже говорил, ребята расстроены результатом. Это означает, что мы не готовы довольствоваться малым", - приводит слова Николича Sport24.

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