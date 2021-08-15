Куман прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом"

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Куман прокомментировал победу над "Реал Сосьедадом" Фото: инстаграм "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Рональд Куман подвел итоги матча с "Реал Сосьедадом" (4:2).

"Всегда важно начинать чемпионат с победы, особенно - в домашней игре. Было важно хорошо себя показать и победить. В том числе и из-за недавних событий.

Первые 30 минут мы провели великолепно, много владели мячом и хорошо действовали в отборе. Затем они немного усложнили нам жизнь, забив дважды. Второму голу "Сосьедада" можно только поаплодировать. Однако все-таки мы выиграли. Можно только порадоваться тому, что мы сегодня увидели на поле", - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

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