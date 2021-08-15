"Марсель" сыграл вничью с "Бордо"

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"Марсель" сыграл вничью с "Бордо"Фото: твиттер "Марселя"

В рамках 2-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграл вничью с "Бордо".

"Марсель" - "Бордо" 2:2

Голы: Ундер, 34 - 1:0, Пайет, 41 - 2:0, Пембеле, 51 - 2:1, Уден, 57 - 2:2

"Марсель": Манданда, Луан Перес, Салиба, Балерди, Камара, Жерсон (Ронжье, 72), Ундер (Радонич, 73), Гендузи (Бенедетто, 65), Гуйе, Пайет, де ла Фуэнте (Альваро Гонсалес, 90).

"Бордо": Костиль, Кватенг, Косьельни, Мешер (Пембеле, 46), Мангаш, Менса, Отавио, Башич (Адли, 68), Сиссоко (Пардо, 85), Хван Ый Чжо (Мара, 85), Калу (Уден, 14).

Удаление: Балерди (88).

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