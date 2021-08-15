"Марсель" сыграл вничью с "Бордо"
Фото: твиттер "Марселя"
В рамках 2-го тура французской Лиги 1 "Марсель" сыграл вничью с "Бордо".
"Марсель" - "Бордо" 2:2
Голы: Ундер, 34 - 1:0, Пайет, 41 - 2:0, Пембеле, 51 - 2:1, Уден, 57 - 2:2
"Марсель": Манданда, Луан Перес, Салиба, Балерди, Камара, Жерсон (Ронжье, 72), Ундер (Радонич, 73), Гендузи (Бенедетто, 65), Гуйе, Пайет, де ла Фуэнте (Альваро Гонсалес, 90).
"Бордо": Костиль, Кватенг, Косьельни, Мешер (Пембеле, 46), Мангаш, Менса, Отавио, Башич (Адли, 68), Сиссоко (Пардо, 85), Хван Ый Чжо (Мара, 85), Калу (Уден, 14).
Удаление: Балерди (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13