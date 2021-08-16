Победа ПСЖ, разгромные поражения "Лилля" и "Лиона": все результаты 2-го тура Лиги 1
Завершился второй тур французской Лиги 1.
ПСЖ добыл уверенную победу над "Страсбуром", а вот "Лилль" и "Лион" крупно проиграли в своих матчах.
ПСЖ - "Страсбур" 4:2
Голы: Икарди, 3 - 1:0, Мбаппе, 25 - 2:0, Дракслер, 27 - 3:0, Гамейро, 53 - 3:1, Ажорк, 64 - 3:2, Сарабия, 86 - 4:2
"Марсель" - "Бордо" 2:2
Голы: Ундер, 34 - 1:0, Пайет, 41 - 2:0, Пембеле, 51 - 2:1, Уден, 57 - 2:2
"Анжер" - "Лион" - 0:3
Голы: Буфаль, 20, Фильо, 53 (автогол), Унаи, 77.
"Лилль" - "Ницца" 0:4
Голы: Дольберг, 1 - 0:1, Будауи, 5 - 0:2, Гуири (пен), 45 - 0:3, Дольберг, 64 - 0:4
"Лорьян" - "Монако" 1:0
Гол: Моффи (пен), 31 - 1:0
"Реймс" - "Монпелье" 3:3
Голы: Коцца, 5 - 0:1, Кассама, 7 - 1:1, Кассама, 26 - 2:1, Делор, 38 - 2:2, Лаборд, 43 - 2:3, Кеббаль, 82 - 3:3
"Нант" - "Метц" 2:0
Голы: Коло-Муани, 12 - 1:0, Блас, 49 - 2:0
"Клермон" - "Труа" 2:0
Голы: Байо, 53 - 1:0, Байо, 65 - 2:0
"Брест" - "Ренн" 1:1
Голы: Гирасси, 84 - 0:1, Ле Дуарон, 90 - 1:1
"Ланс" - "Сент-Этьен" 2:2
Голы: Хазри, 1 - 0:1, Ганаго, 36 - 1:1, Буанга, 52 - 1:2, Фофана, 77 - 2:2
Турнирное положение: "Анжер" (6), "Клермон" (6), ПСЖ (6), "Ницца" (4), "Нант" (4), "Марсель" (4), "Лорьян" (4), "Сент-Этьен" (2), "Ланс" (2), "Реймс" (2), "Ренн" (2), "Брест" (2), "Монпелье" (1), "Монако" (1), "Метц" (1), "Бордо" (1), "Лион" (1), "Лилль" (1), "Труа" (0), "Страсбур" (0).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13