Победа ПСЖ, разгромные поражения "Лилля" и "Лиона": все результаты 2-го тура Лиги 1

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Победа ПСЖ, разгромные поражения "Лилля" и "Лиона": все результаты 2-го тура Лиги 1

Завершился второй тур французской Лиги 1.

ПСЖ добыл уверенную победу над "Страсбуром", а вот "Лилль" и "Лион" крупно проиграли в своих матчах.

ПСЖ - "Страсбур" 4:2
Голы: Икарди, 3 - 1:0, Мбаппе, 25 - 2:0, Дракслер, 27 - 3:0, Гамейро, 53 - 3:1, Ажорк, 64 - 3:2, Сарабия, 86 - 4:2

"Марсель" - "Бордо" 2:2
Голы: Ундер, 34 - 1:0, Пайет, 41 - 2:0, Пембеле, 51 - 2:1, Уден, 57 - 2:2

"Анжер" - "Лион" - 0:3
Голы: Буфаль, 20, Фильо, 53 (автогол), Унаи, 77.

"Лилль" - "Ницца" 0:4
Голы: Дольберг, 1 - 0:1, Будауи, 5 - 0:2, Гуири (пен), 45 - 0:3, Дольберг, 64 - 0:4

"Лорьян" - "Монако" 1:0
Гол: Моффи (пен), 31 - 1:0

"Реймс" - "Монпелье" 3:3
Голы: Коцца, 5 - 0:1, Кассама, 7 - 1:1, Кассама, 26 - 2:1, Делор, 38 - 2:2, Лаборд, 43 - 2:3, Кеббаль, 82 - 3:3

"Нант" - "Метц" 2:0
Голы: Коло-Муани, 12 - 1:0, Блас, 49 - 2:0

"Клермон" - "Труа" 2:0
Голы: Байо, 53 - 1:0, Байо, 65 - 2:0

"Брест" - "Ренн" 1:1
Голы: Гирасси, 84 - 0:1, Ле Дуарон, 90 - 1:1

"Ланс" - "Сент-Этьен" 2:2
Голы: Хазри, 1 - 0:1, Ганаго, 36 - 1:1, Буанга, 52 - 1:2, Фофана, 77 - 2:2

Турнирное положение: "Анжер" (6), "Клермон" (6), ПСЖ (6), "Ницца" (4), "Нант" (4), "Марсель" (4), "Лорьян" (4), "Сент-Этьен" (2), "Ланс" (2), "Реймс" (2), "Ренн" (2), "Брест" (2), "Монпелье" (1), "Монако" (1), "Метц" (1), "Бордо" (1), "Лион" (1), "Лилль" (1), "Труа" (0), "Страсбур" (0).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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