Сборная Испании вызовет Педри на сентябрьские матчи, несмотря на просьбу "Барселоны"

Фото: инстаграм Педри

Хавбек "Барселоны" Педри будет вызван в сборную Испании на сентябрьские матчи, сообщает Marca.

Каталонцы хотели, чтобы футболист получил отдых во время паузы на игры сборных, но сам Педри не захотел пропускать матчи отбора ЧМ-2022.

Напомним, в прошлом сезоне Педри принял участие в 73 играх.

2 сентября Испания встретится с Швецией, 5 сентября - с Грузией, 8 сентября - с Косово.

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