Сборная Испании вызовет Педри на сентябрьские матчи, несмотря на просьбу "Барселоны"
Фото: инстаграм Педри
Хавбек "Барселоны" Педри будет вызван в сборную Испании на сентябрьские матчи, сообщает Marca.
Каталонцы хотели, чтобы футболист получил отдых во время паузы на игры сборных, но сам Педри не захотел пропускать матчи отбора ЧМ-2022.
Напомним, в прошлом сезоне Педри принял участие в 73 играх.
2 сентября Испания встретится с Швецией, 5 сентября - с Грузией, 8 сентября - с Косово.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|5
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
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