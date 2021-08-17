"Ювентус" объявил о трансфере Кайо Жорже

Фото: сайт "Ювентуса"

Бразилец Кайо Жорже стал игроком "Ювентуса".

Как сообщает сайт клуба, 19-летний форвард подписал контракт до лета 2026 года.

Последним клубом Жорже был "Сантос", соглашение с которым истекало в конце года.

В этом сезоне Жорже провел 27 игр, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

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