"Ювентус" объявил о трансфере Кайо Жорже

1 Теги кайо жоржеювентустрансферы

"Ювентус" объявил о трансфере Кайо ЖоржеФото: сайт "Ювентуса"

Бразилец Кайо Жорже стал игроком "Ювентуса".

Как сообщает сайт клуба, 19-летний форвард подписал контракт до лета 2026 года.

Последним клубом Жорже был "Сантос", соглашение с которым истекало в конце года.

В этом сезоне Жорже провел 27 игр, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Читайте также: Источник: Локателли - футболист "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

zhenia_trofimov

Хочешь СEKCА с гopячими нeзнaкомками? Заxоди, peгиcтpиpуйся и знaкoмcя - все дeвyшки здecь ищyт нoвыx сeкc пapтнеpoв, дepзай ----- https://vu.fr/iovex

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" нарушил договоренность с Вильеной

"Краснодар" нарушил договоренность с Вильеной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов