"Арсенал" продвинулся в переговорах по Эдегору

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"Арсенал" продвинулся в переговорах по Эдегору Фото: инстаграм "Реала"

Хавбек "Реала" Мартин Эдегор близок к переходу в "Арсенал".

Как сообщает As, "канониры" значительно продвинулись в переговорах по 22-летнему норвежцу. На данный момент вероятность трансфера довольно высокая.

Стоит отметить, что на сегодняшней тренировке "Реала" Эдегор занимался отдельно от команды.

Напомним, что прошлый сезон Эдегор провел в аренде в "Арсенале".

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