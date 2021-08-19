"Спартак" назвал "Торино" стоимость Жиго

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"Спартак" назвал "Торино" стоимость Жиго Фото: инстаграм Жиго

"Торино" ведет переговоры по трансферу защитника "Спартака" Самюэля Жиго.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "красно-белые" требуют за футболиста не менее 5 миллионов евро. Также "Спартак" будет настаивать на включение в сделку пунктов о бонусах в случае дальнейшей перепродажи и достижений игрока в клубе.

Соглашение Жиго с клубом истекает следующим летом. В прошлом сезоне на его счету три гола в 27 играх.

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