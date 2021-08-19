Неймар и Паредес также не помогут ПСЖ в матче с "Брестом"

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Хавбек ПСЖ Леандро Паредес и нападающий Неймар не сыграют в матче с "Брестом", сообщает Le Parisien.

Напомним, что оба футболиста дошли до финала Кубка Америки в составе своих национальных сборных.

Матч между "Брестом" и ПСЖ состоится 20 августа в 22:00 (мск).

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