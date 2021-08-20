Газизов назвал главные цели "Уфы"

Фото: твиттер "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился целями клуба.

"Наша цель - прорваться в еврокубки и навести там шороху. Спортивная составляющая очень важна, она влияет на любые клубные процессы и показатели. Если станем успешными в плане результатов, это положительно отразится на финансах, болельщиках, трансферах, - на всем.

У нас не так много источников дохода в сравнении с Англией, например. Нам не платит лига, скромны отчисления от телевидения, очень недорогие билеты. Рабочих инструментов гораздо меньше, однако мы стараемся максимально их использовать", - приводит слова Газизова "Матч ТВ".

После четырех туров "Уфа" идет в РПЛ на 11-м месте.

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