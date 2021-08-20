"Реал" ждет от ПСЖ разрешения на переговоры с Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе

"Реал" готов подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе этим летом.

"У "Реала" есть все необходимое для Килиана Мбаппе, однако им надо дождаться звонка от ПСЖ, чтобы дать "зеленый свет" сделке", - заявил главный редактор Marca Хосе Феликс на трансляции у журналиста Фабрицио Романо.

Напомним, что сам Мбаппе также желает перебраться в мадридский клуб. Контракт француза истекает следующим летом и он отклонил все предложения ПСЖ об его продлении.

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